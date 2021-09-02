Под Воронежем ВАЗ сбил велосипедиста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 сентября в поселке Таловая произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Около 8.40 утра 18-летний парень на ВАЗ-21101 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и сбил 56-летнего велосипедиста, следовавшего по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил травмы и попал в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Напомним, 31 августа в Новохоперском районе тоже сбили велосипедиста, виновник аварии, предположительно на «Митсубиси Карисма», уехал с места аварии, его ищут.