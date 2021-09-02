Футболисты воронежского «Факела» сыграли вничью с командой школы-интерната для сирот

Ребята из школы-интерната на мастер-классе. Фото: с сайта ФК "Факел"

В среду, 1 сентября, «Факел» в полном составе приехал поздравить с Днем знаний ребят из школы-интерната № 1 для детей-сирот. Футболисты и главный тренер Олег Василенко провели мастер-класс. А потом был товарищеский матч со сборной интерната. В нем за «Факел» сыграли Денис Шепилов, Максим Седов, Валерий Царукян, Илья Грузнов, Дэнис Файзуллин, сыгравший в нападении вратарь Александр Саутин, тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин, а еще талисман команды Бобер Фаворит.

Матч получился упорным. Сборная школы-интерната вела в счете, но «Факел» отыгрался. Основное время закончилось со счетом 5:5, а в серии пенальти команды забили по четыре гола. Игра завершилась дружеской ничьей.

После окончания матча футболисты подарили детям игровую приставку, школьные принадлежности, кепки, значки, шарфы и другую клубную атрибутику. Ребята из младшей группы получили ещё и мягкие игрушки Бобра. Также в одной из комнат школы-интерната появился новый диван.

После матча воспитанникам интерната вручили подарки. Фото: с сайта ФК "Факел"

Фотогалерею визита «Факела» в интернат можно посмотреть здесь