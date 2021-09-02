Воронежцы сообщили о трупе мужчины под окнами многоэтажки

фото Мой и твой Воронеж

Воронежцы сообщили о трупе у стен многоэтажки в Ленинском районе. Снимки появились вечером 1 сентября в одном из городских пабликов. Тело мужчины обнаружили около подъезда девятиэтажного дома на улице 121 Стрелковой дивизии. Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа.

- Прохожие обнаружили тело 37-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты, 1 сентября около шести часов утра. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, опрашивают очевидцев, соседей, родственников, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.