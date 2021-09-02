Костенки устроят воронежцам "Летний день"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцам устроят лето осенью. Музей-заповедник «Костенки» 4 сентября приглашает на праздник «Летний день», посвященный 30-летнему юбилею музея. Напомним, мероприятие перенесли с 3 июля, когда из-за ситуации с коронавирусом ввели запрет на массовые мероприятия.

Итак, 4 сентября в зеленой зоне музея посетители смогут окунуться в атмосферу каменного века, созданную московскими реконструкторами. Оборудуют несколько интерактивных площадок: тир каменного века, место древнего очага, мастер-класс по изготовлению циновок, каменных стрел и других орудий палеолита. Гости смогут поучаствовать в подвижных играх на тему каменного века. Мероприятие в зеленой зоне продлится с 11.00 до 17.00.

Также в этот день вас ждут постоянные экскурсии и мастер-классы музея («Древние пейзажи Костенок», «Живопись каменного века», «По следам древних охотников»). Музей будет работать с 10.00 до 21.00, экскурсии будут проходить с 10.00 до 17.00.

При плохих погодных условиях «Летний день в Костенках» перенесут под крышу музея - в зал для занятий. Тогда запланированные мастер-классы отменят.