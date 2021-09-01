В Воронеже столкнулись два маршрутных автобуса: госпитализированы трое пассажиров

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

1 сентября в 16:10 в Воронеже произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта неподалеку от остановки «Дом культуры имени Кирова». 34-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ», следующего по маршруту №14в, на Ленинском проспекте догнал своего коллегу.

За рулем «Газели», находящейся на маршруте № 37а, был 39-летний местный житель.

- В результате ДТП трое пассажиров получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личности пострадавших устанавливаются. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

До этого ДТП произошло напротив театра оперы и балета и здания областного правительства на площади Ленина. 46-летний водитель автобуса № 5А плохо себя почувствовал, не справился с управлением и врезался в столб. Удар пришелся на правое переднее крыло автобуса. Следователи по факту ДТП начали проверку. Пострадали две женщины.