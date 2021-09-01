В Воронежской области президентскую выплату в 10 тысяч рублей получат более 733 тысяч пенсионеров

Выплаты назначаются автоматически без обращения граждан Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области более 733 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Напомним, 22 августа президент Владимир Путин предложил произвести такие социальные выплаты, так как пенсии «подъедаются инфляцией».

- Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению получат единовременную выплату. Иными словами, единовременная выплата полагается всем пенсионерам, - объяснили в отделении Пенсионного фонда России по Воронежской области.

Выплаты назначаются автоматически без обращения граждан. 2 сентября 10 тысяч рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в банках (на карту «МИР» или бескарточный счет). Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременную выплату в тот же день, что и обычную пенсию.

Если деньги не пришли, то в таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в территориальные органы ПФ Воронежской области. Например, устное обращение по телефону единого контакт-центра ПФР 8(800)600-03-46 или электронное обращение через онлайн-приемную Фонда. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР. Специалисты Фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.