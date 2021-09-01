В Воронежской области полицейские и общественник подарили многодетной семье компьютер

Семья Брынцевых. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Эртильском районе женщины-полицейские вместе с председателем Общественного совета, ветераном МВД Владимиром Ивановым подарили многодетной семье Брынкиных компьютер. Гости подключили подаренный монитор к системному блоку и показали, как все работает.

Супруги Иван и Елена Брынкины воспитывают пять детей. Точнее, сейчас троих. Старшие сыновья Егор и Даниил уже взрослые и служат в армии, Средний Никита - ученик шестого, его сестра Катя – второго классов, а младший Максим пока ходит в детский сад.

Семья Брынцевых поблагодарила полицейских и общественников. Иван и Елена пообещали, что компьютер будут использовать только для учебы, дистанционного образования, написания рефератов. И лишь иногда будут разрешать детям на нем играть.