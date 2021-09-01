Глава Воронежа Вадим Кстенин поздравил школьников с Днем знаний

Глава Воронежа Вадим Кстенин в День знаний посетил гимназию имени Алексея Кольцова Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В новом учебному году в Воронеже впервые окажутся за школьными партам 13,5 тысяч первоклассников. А вот 9,3 тысячи девятиклассников и 5,7 тысячи одиннадцатиклассников ждут серьезные испытания. Справится с волнением и продемонстрировать свои лучшие качества им наверняка помогут 6,5 тысяч наших педагогов.

Всего в этом году в школы, гимназии и лицеи пошли 115,6 тысяч воронежских мальчишек и девчонок. 1 сентября мероприятия прошли согласно требованиям регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

В предыдущем учебном году 27% выпускников 11-х классов окончили гимназию имени Алексея Кольцова с медалью Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин в День знаний посетил гимназию имени Алексея Кольцова. Это учебное заведение было открыто в октябре 1957 года и называлось «Первая политехническая школа», в те годы тут обучались параллельно с работой на механическом заводе. «Первой» школа называлась из-за того, что после Великой Отечественной войны это была действительно первая построенная школа в городе. В 1960-е годы тут уже углублено изучали английский язык, а в 1991-ом учебному заведению присвоили статус гимназии. Сейчас здесь преподают 64 педагога и обучаются чуть более 900 ребят.

Вадим Кстенин поздравил учеников, а также передал директору гимназии Надежде Фурсенко сертификат на нужды школы на 100 тысяч рублей.

– Искренне, от души поздравляю всех с Днем знаний. Нашим малышам хочу пожелать, чтобы школа стала для них вторым родным домом, чтобы нашли верных друзей, с которыми плечо к плечу будут идти по жизни. Нашим старшеклассникам желаю хорошо закончить учебный год, сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, куда вы сами задумали. Всех с праздником, а школе – сертификат на учебные нужды,– сказал мэр.

Первоклассница София Володина в свою очередь обратилась к градоначальнику с ответным стихотворным пожеланием: «Обратиться я хочу к Вадиму Юрьевичу и хочу вам пожелать городом руководить на пять!».

Директор гимназии Надежда Фурсенко рассказала, что в предыдущем учебном году 27% выпускников 11-х классов окончили гимназию с медалью. Средний балл по ЕГЭ составил 75 баллов, а четверо выпускников получили по 100 баллов.

В школе реализован проект «Образовательная робототехника» и создана сетевая лаборатория «РОБОТОЛАБ», где дети получают информацию из Центра управления проектами Сколково и общаются с учащимися из других регионов, посещают фестивали и конференции в Орленке и Артеке.