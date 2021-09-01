В День знаний на воронежской телевышке «распустятся» букеты цветов

Подобные световые шоу стали хорошей традицией для Воронежа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

1 сентября на воронежской телебашне зажгут очередной праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Световая открытка в честь Дня знаний будет сиять с 20:30 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

На башне загорятся надписи «1 сентября», «День знаний», «Снова в школу», а также «распустятся» букеты цветов. Таким необычным образом воронежский филиал поздравит всех причастных с новым учебным годом.

Примечательно, что в честь общегородского выпускного на воронежской телебашне зажигали надписи «Прощай, школа!» и «Выпуск 2021».

Впрочем, это уже традиционная практика, так в День семьи, любви и верности воронежская телебашня устроила иллюминационное шоу с ромашками и васильками.