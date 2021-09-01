В воронежском парке выступит цирковой медведь

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4 сентября в парке у ТРЦ «Арена» начнутся представления цирка-шапито «Алле».

Во время двухчасового представления «Медвежьи забавы» поклонники циркового искусства увидят настоящую магию - как на глазах исчезают и появляются люди, познакомятся с чудесами левитации. Воздушные гимнасты покажут сложные трюки в полете, силач - чудеса жонглирования тяжелыми гирями, а веселый клоун проведет интерактив с самыми активными детьми в зале. Гвоздь программы - проделки очаровательного медведя, косолапый артист поразит своими талантами.

Увидеть двухчасовое цирковое шоу «Медвежьи забавы» можно будет по 19 сентября: по субботам в 17.00, по воскресеньям в 16.00. Дети до 4 лет смогут посетить представление бесплатно.

Кстати, "Комсомолка" разыгрывает билеты в шапито, подробности на нашей странице в соцсети.