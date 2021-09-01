В Воронеже мужчина напал на директора супермаркета из-за бутылки спиртного

31 августа в супермаркете на улице 60-летия ВЛКСМ один из посетителей похитил с прилавка в торговом зале алкоголь. Не расплатившись, мужчина решил сбежать. Директор магазина попыталась задержать вора, однако тот начал вырываться, оттолкнул женщину и скрылся с похищенным.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. По приметам преступника удалось выйти на 33-летнего воронежца. Полицейские задержали его по месту жительства. В отделе полиции он во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.