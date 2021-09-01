В Воронежской области с начала 2021 года клещи покусали более двух тысяч человек

Исследования клещей проводят в лаборатории на улице Космонавтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 30 августа, за помощью к врачам после укуса клещей в 2021 году обратились 2006 человек. Это на 2,6% меньше, чем в 2020-м. Тогда клещи присосались к 2059 нашим землякам. В 2019 году жертв нападения кровососов было значительно больше – 2650 человек.

Чтобы свести риск подхватить клеща до минимума, нужно своевременно удалять на дачах и возле частных домов сухостой и валежник, скашивать траву, обрезать кустарники, убирать свалки бытового и строительного мусора, следить, чтобы не превращались в непролазные чащи лесополосы, прилегающие к жилым зданиям. В лесах и у рек нужно наносить на открытые участки тела мази, гели и аэрозоли.

При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт, чтобы их удалить. А при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания насекомого нужно обратиться к врачу в вашу поликлинику.

Исследования клещей на предмет их возможного заражения энцефалитом делают в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (ул. Космонавтов, 21). График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2-63-52-41, (8473) 2-64-15-71.