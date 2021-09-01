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Общество1 сентября 2021 11:59

В Воронежской области к 1 сентября коронавирус выявили еще у 465 человек

За сутки с заболеванием не смогли справиться 25 человек
Олег ИВАНОВ
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Количество выздоровевших при этом достигло уже 103 025

Количество выздоровевших при этом достигло уже 103 025

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За последние сутки у 465 жителей Воронежской области выявили COVID-19. Общее число тех, кто сталкивался с этим диагнозом в нашем регионе, достигло 119 026. Об этом 1 сентября сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших при этом достигло уже 103 025. За день медики выписали 176 пациентов.

Общее число умерших также продолжает расти - сейчас оно составляет 5 092. За сутки с заболеванием не смогли справиться 25 человек.

Ранее в Воронежской области составили карту вакцинации от коронавируса.