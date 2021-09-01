В Воронежской области ищут водителя, сбившего велосипедиста

43-летний велосипедист попал в больницу, а сбившего его водителя разыскивают. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 31 августа, в 20.25 в Новохоперском районе случилось ДТП.

На 28 километре дороги Елань-Колено-Воробьевка-Новохоперск машина сбила 43-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. Предположительно, марка автомобиля «Митсубиси Карисма», цвет серебристый. Сбитый мужчина попал в больницу с травмами разной степени тяжести. А водитель с места ДТП уехал.

Полицейские устанавливают личность виновника аварии. И просят всех, кто что-то может сообщить об этом ДТП, позвонить по телефонам 8(473)269-61-02, 8(47353)3-10-02, 112 или 02. Конфиденциальность стражи порядка гарантируют.

Напомним, 30 августа в Воронеже в Цветном переулке Ленинского района 52-летний водитель «Фиата Дукато» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Школьник попал в больницу.