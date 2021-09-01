В Воронеже столкнулись иномарки: ранены две женщины

Женщин 25 и 45 лет, ехавших в "Ауди", отвезли на скорой в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 31 августа, в 7.45 у дома № 124 по улице Димитрова случилась авария.

32-летний житель Ростовской области, руливший «Шевроле Круз», ехал со стороны Новой Усмани. И врезался в «Ауди-80», которой управлял 46-летний воронежец. В аварии получили травмы пассажирки немецкой иномарки. Женщины 25 и 45 лет попали в больницу.

- Всего в Воронежской области случилось 151 ДТП, из них 117 – в Воронеже, 30 – на районных дорогах и 4 – на федеральных трассах. В десяти авариях получили травмы 13 человек. Задержали 13 пьяных водителей, а также еще 157 ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.