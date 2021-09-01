Олимпийская чемпионка из Воронежа рассказала о карантине перед встречей с Владимиром Путиным

Ангелина Мельникова прилетела в Воронеж сразу после Олимпиады, немного отдохнула и вновь отправилась в Москву. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась в Инстаграме своими переживаниями накануне встречи с Президентом России. Спортсменка рассказала о том, что перед ней придется посидеть на карантине.

Мельникова сообщила, что встреча с Владимиром Путиным ее и других российских чемпионов и призеров Игр в Токио запланирована на 10 сентября. Соответственно, карантин начинается 2 сентября. Во время него нужно три раза сдать тесты на "ковид".

- Мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате, - написала Ангелина.

Впрочем, олимпийской чемпионке будет, чем заняться. Она запаслась книгами, а также собирается заняться изучением английского и итальянского языков.

Напомним, Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио стала чемпионкой в командном многоборье и завоевала две бронзы – в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Недавно ее признали почетной гражданкой Воронежа.