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Спорт1 сентября 2021 10:36

Олимпийская чемпионка из Воронежа рассказала о карантине перед встречей с Владимиром Путиным

Гимнастка Ангелина Мельникова на неделю запаслась книгами
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова прилетела в Воронеж сразу после Олимпиады, немного отдохнула и вновь отправилась в Москву.

Ангелина Мельникова прилетела в Воронеж сразу после Олимпиады, немного отдохнула и вновь отправилась в Москву.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась в Инстаграме своими переживаниями накануне встречи с Президентом России. Спортсменка рассказала о том, что перед ней придется посидеть на карантине.

Мельникова сообщила, что встреча с Владимиром Путиным ее и других российских чемпионов и призеров Игр в Токио запланирована на 10 сентября. Соответственно, карантин начинается 2 сентября. Во время него нужно три раза сдать тесты на "ковид".

- Мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате, - написала Ангелина.

Впрочем, олимпийской чемпионке будет, чем заняться. Она запаслась книгами, а также собирается заняться изучением английского и итальянского языков.

Напомним, Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио стала чемпионкой в командном многоборье и завоевала две бронзы – в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Недавно ее признали почетной гражданкой Воронежа.