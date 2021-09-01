В Воронеже пропала без вести 46-летняя женщина

Наталья Бахарева не появляется дома уже полторы недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже 19 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась 46-летняя Надежда Бахарева. Женщина также не отвечает на телефонные звонки. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Приметы Натальи Бахаревой: рост 175 сантиметров, худощавая, светло-русые волосы, серые глаза. 19 августа была одета в светлую блузку и светлые капри.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталья, просят позвонить 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).