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Происшествия1 сентября 2021 10:04

В Воронеже пропала без вести 46-летняя женщина

Наталья Бахарева ушла из дома 19 августа
Олег КУЗНЕЦОВ
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Наталья Бахарева не появляется дома уже полторы недели.

Наталья Бахарева не появляется дома уже полторы недели.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже 19 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась 46-летняя Надежда Бахарева. Женщина также не отвечает на телефонные звонки. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Приметы Натальи Бахаревой: рост 175 сантиметров, худощавая, светло-русые волосы, серые глаза. 19 августа была одета в светлую блузку и светлые капри.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталья, просят позвонить 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).