В Воронеже подростка, получившего удар током на крыше вагона, выписали из больницы

Юным любителям селфи нужно твердо запомнить: залезать на крыши вагонов нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16-летнего подростка, получившего страшные ожоги на крыше вагона 12 июля, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Юноша залез на крышу поезда, чтобы сделать эффектное селфи. И напоролся на высоковольтные провода. Как уточнили врачи, он получил ожоги не 30 процентов тела, как сообщали сразу после несчастного случая, а 80 процентов. То есть, травмы были ужасными.

Тем не менее за полтора месяца подростка смогли реанимировать до такой степени, что сейчас разрешили проходить дальнейшее лечение амбулаторно, то есть, на дому с периодическими визитами в медучреждение.

А вот в Сомово 31 августа ЧП на железной дороге закончилось трагедией. Поезд сбил мужчину, переходившего пути, насмерть. Личность погибшего устанавливают.