В Воронежской области мужчина сжег сначала экскаватор работодателя, а потом и его офис

33-летний житель села Новокараяшник Ольховатского района подрабатывал у местного фермера. Но посчитав, что однажды работодатель не в полной мере оценил его труд и несправедливо расплатился, затаил обиду и решил отомстить.

Ночью 24 мая 2021 года мужчина залез на охраняемую территорию крестьянско-фермерского хозяйства, облил бензином экскаватор и поджег его, после чего скрылся с места происшествия. Экскаватор сгорел. На следующий день хозяин обратился в полицию. Однако выйти на след поджигателя правоохранителям сразу не удалось.

Тогда было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Через месяц ночью мужчина снова проник на территорию КФХ. В открытое окно офиса работодателя он бросил бутылку с зажигательной смесью, после чего вновь сбежал. Однако охранник заметил пламя и вызвал пожарных. Вскоре огонь удалось потушить. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Сотрудники полиции отработали всех бывших работников фермера. При беседе с сотрудниками полиции 33-летний мужчина признался в содеянном. Он был задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Впрочем, он и ранее был судим за кражи.