В Воронежской области трое мужчин украли оборудование из электровоза

Лискинский районный суд Воронежской области оштрафовал трех местных жителей - на 5 тысяч рублей каждого. И это достаточно гуманное наказание, учитывая, что они отвечали за тайное хищение (п«а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Один из подсудимых работал в Сервисном локомотивном депо города Лиски. Он впустил в цех депо двух знакомых. Вместе они украли оборудование из электровоза, находившегося на ремонте. Работник депо даже дал приятелям инструменты, с помощью которых те и разоборудовали электровоз ВЛ 80с. Добычей воров стали медесодержащие детали на общую сумму около 95 тысяч рублей.

- Подсудимые были замечены работниками депо, полностью признали свою вину и добровольно возместили собственнику причиненный материальный вред, - сообщили в транспортной прокуратуре.