Дом в Воронеже, в котором жил Мандельштам, включили в реестр памятников

В единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения включили «Дом, в котором в 1936 году жил поэт Осип Мандельштам». Речь идет о здании №13 на улице Фридриха Энгельса. Сейчас на первом этаже здания расположены магазины и офисы, остальные четыре этажа занимают жилые квартиры.

Пятиэтажный жилой дом жилищно-строительного кооперативного товарищества инженерно-технических работников построили в 1935 году в стиле конструктивизм. С 13 марта 1936 года в этом доме в трехкомнатной квартире на втором этаже в одной из сдаваемых комнат поселилась семья поэта Мандельштама. Его точный адрес: подъезд 5, квартира 39.

Осип Мандельштам - популярный автор. Но Воронеж он выбрал не сам. Это было место его ссылки. В нашем городе с женой Надеждой Яковлевной он пробыл здесь до середины мая 1937 года. В мае 1938 года Мандельштам вторично арестован, осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей и скончался по пути на Колыму.

Воронежский период был весьма плодотворным для творчества поэта. Мандельштамом в Воронеже было написано 98 стихотворений, составивших цикл «Воронежские тетради», а кроме того, 16 шуточных стихотворений, 3 стихотворных перевода, тексты для радиокомпозиций. Во множестве стихотворений присутствуют местные мотивы и приметы.

4 сентября 2008 года у детского парка «Орленок», , в канун 70-летия со дня смерти поэта, открыли памятник Мандельштаму (автор Лазарь Гадаев).