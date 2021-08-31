В Воронежской области рецидивист изнасиловал пожилую женщину в ее же доме

Вечером 27 августа в селе Пески Поворинского района пьяный 30-летний мужчина пришел в дом к 60-летней местной жительнице. Силой он повалил пожилую женщину и изнасиловал ее. Следователи уже возбудили уголовное дело ( ч.1 ст. 131 УК РФ).

Совместно следователи СК и сотрудники полиции задержали преступника. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и грабеж. На допросе он во всем признался. Сейчас преступник находится под стражей.

- Проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин.