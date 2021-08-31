В воронежский «Факел» возвращается cербский легионер Неманья Пейчинович

Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФНЛ.

33-летний сербский защитник Неманья Пейчинович вернулся в «Факел». Он подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2021/2022 годов.

Напомним, Пейчинович уже играл за «Факел» в прошлом сезоне. И быстро стал любимцем болельщиков. Они сразу поняли, что сербский легионер, выступавший за московский «Локомотив» и команду элитной французской лиги «Ниццу», приехал в Воронеж не отбывать номер, а показать, как умеет играть в футбол. Неманья в итоге отыграл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Результат для защитника очень солидный.

Пейчинович не раз попадал в символические сборные туров ФНЛ. И совершенно логично по итогам прошлого чемпионата болельщики признали его лучшим игроком сезона.

Серб покинул «Факел», чтобы поискать варианты в элитных чемпионатах. Что-то не срослось, может быть, потенциальных работодателей смутил возраст. Ну а для «Факела» возвращение Неманьи – топ-усиление. Учитывая определенные проблемы в обороне, наметившиеся во время двух поражений в Татарстане от «Нефтехимика» и «КамАЗа», помощь легионера будет очень кстати.