Воронежские экологи изучили ставший кроваво-красным водоем

Так выглядит водоем Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Красноватый оттенок в воде, который так напугал жителей села Терновка Россошанского района, изучили 31 августа в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. Вода необычного цвета, по данным экологов, появилась не в пруду, а в местном оросительном канале.

Специалисты проверили появившуюся в соцсетях информацию о том, что в покраснении воды виноват сахарный завод. Местные жители отмечают, что вода стала кроваво-красной.

- Сегодня сотрудники нашего ведомства совместно с представителями воронежского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО выехали в Россошанский район, конкретно – в село Терновка Старокалитвенского сельского поселения. В районе этого населенного пункта находится оросительный канал, вода в котором в настоящее время действительно имеет красноватый оттенок. Осмотрев территорию, экологи не обнаружили каких-либо сбросов в канал, равно как и свидетельств гибели рыбы. Учитывая тот факт, что поблизости нет никаких предприятий и производств, антропогенное воздействие на объект исключается. Чтобы сделать химический анализ воды, специалисты отобрали пробы в двух точках. По итогам исследования можно будет сделать окончательные выводы и понять, что послужило причиной покраснения воды, - рассказал начальник отдела госэконадзора департамента Денис Попов.

Напомним, в последнее время в водоемах Воронежской области все чаще погибает рыба. 4 июля это случилось в реке Токай в селе Артюшкино Аннинского района, в конце того же месяца – в реке Хворостань Каширского района. В обоих случаях в результате расследования причиной ЧП назвали аномальную жару, которая резко снизила содержание кислорода в воде.

А в декабре 2020 года крупный сброс вредных веществ произошел в реке Усманка на территории Воронежского заповедника. Ситуация та же – погибла рыба, да еще и от воды шел жуткий запах. Сейчас состояние Усманки вроде бы постепенно выправляется, а руководители заповедника уже не надеются получить какую-либо компенсацию вреда, нанесенного реке, от виновников сброса.