В Воронеже определили даты школьных каникул

Летние каникулы кончились, но впереди осенние, зимние и весенние. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии Воронежа определили даты школьных каникул в новом учебном году. Соответствующий документ подписала глава городского управления образования Любовь Кулакова.

Ученики будет отдыхать осенью с 1 по 7 ноября, зимой – с 27 декабря по 9 января и весной – с 28 марта по 3 апреля. Для первоклассников устроят дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля. Одна оговорка: корректировки в эти даты придется вносить, если ухудшится ситуация с эпидемией коронавируса. К примеру, в 2020 году школьников планировали отправить на каникулы 2 ноября, но из-за «ковида» сделали это на неделю раньше.

В школы Воронежской области 1 сентября пойдут около 240 тысяч детей, в том числе 25 тысяч первоклассников. Обучение пока будет очным. Торжественные линейки проведут только для первоклассников и выпускных классов.