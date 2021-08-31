К началу нового учебного года ДСК построил два детских садика

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Два новых дошкольных учреждения на 300 мест каждый появились на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово. Они дополнили социальную инфраструктуру жилых комплексов «Лазурный» и «Ласточкино». Ввод этих двух объектов в эксплуатацию по контракту был запланирован на 31 августа и 31 декабря 2021 года, соответственно. Фактически же они были сданы застройщиком уже 17 и 20 августа 2021 года, то есть досрочно.

Эти детские сады были реализованы Домостроительным комбинатом по единому проекту, рекомендованному Минстроем. Он соответствует современным стандартам комфортного пребывания детей, способствующим их гармоничному и здоровому развитию. Площадь каждого детского сада п-образной формы составляет почти 5,8 тыс. кв. м.. Двухэтажное здание дошкольного учреждения и прогулочная зона размещаются на земельном участке площадью один гектар. Социальный объект для самых маленьких рассчитан на пребывание детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Набор помещений групповых ячеек типовой: раздевальная, групповая (игровая), спальная, туалетная, буфетная. Кроме того, на первом этаже здания расположены: медицинский блок, пищеблок с отдельным входом для персонала, санитарные помещения различного назначения. На втором этаже: административные помещения, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, мастерская для конструирования и моделирования, помещения для опытов, наблюдений и исследований, а также для художественного творчества.

Детский сад №26 станет вторым дошкольным учреждением, появившимся в рамках комплексной застройки жилого квартала «Лазурный», который ДСК возводит на берегу Воронежского водохранилища. Здесь уже построены и успешно функционируют детский сад на 280 мест и средняя общеобразовательная школа на 1224 учащихся.

В ЖК «Ласточкино» (микрорайон Шилово) новый детский сад, которому присвоили номер – №113, также будет вторым в рамках комплексного строительства. На сегодняшний день здесь уже работают: детский сад на 220 мест, общеобразовательная школа на 1224 места и поликлиника на 550 посещений в смену.

«Наличие обширной социальной инфраструктуры – визитная карточка жилых кварталов от ДСК, – подчеркивает генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев. – Только за минувшие пять лет в рамках комплексного освоения территорий комбинат построил 4 школы, 11 детских садов и поликлинику. ДСК, как надежному застройщику, ежегодно доверяют строительство социальных объектов, ведь компания не раз подтвердила, что все госконтракты, порученные ей будут исполнены максимально качественно, и в соответствие установленным срокам», – подчеркнул глава ДСК.

Алина Исакова