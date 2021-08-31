В Воронеже изменится система оплаты проезда в транспорте

Для владельцев всех банковских карт, кроме Visa, в оплате проезда ничего не изменится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября на маршрутах «Воронежпассажиртранса» (№№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и все троллейбусные), изменится система списания денег для обладателей карт Visa. С начала осени его будут делать только в конце дня. Тогда спишут сразу всю сумму, потраченную на проезд за сутки. Для владельцев других карт ничего не изменится.

Напомним, ранее многих пассажиров, пользующихся картой Visa, смущали приходящие им sms. Люди подозревали, что за одну поездку деньги у них списывают несколько раз. В мэрии уверяли, что сообщения приходили просто о фактах использования карты в транспорте. Тем не менее, чтобы не нервировать пассажиров, обещали обратиться к банкам, обслуживающим общественный транспорт. с просьбой исправить эту ситуацию. Что сейчас, видимо, и произошло.