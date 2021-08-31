На реализацию идей воронежцев будет направлено 230 млн. рублей

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Проект «Образ будущего» стартовал всего несколько месяцев назад. Одним из авторов инициативы был заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Он же стал председателем наблюдательного совета. За 2 месяца уже было реализовано проектов, предложенных жителями региона на 47 млн рублей, а всего в общей сложности на реализацию идей воронежцев планируют направить 230 млн рублей, за счет которых будет реализовано 268 проектов благоустройства.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ будущего», которая занимается реализацией одноименного проекта - это отличный пример совместной успешной работы власти, бизнеса и жителей нашего региона. Проекты благоустройства придумали жители, совет организации отобрал лучшие, а дирекция отслеживает их реализацию.

Промежуточные итоги осуществления проектов вчера, 30 августа обсудили представители объединения предпринимателей, областного правительства и депутатского корпуса.

Первым оценку дал вице-спикер Госдумы, Алексей Гордеев, который, напомним, является председателем наблюдательного совета данной организации.

– Мы уже видим, что проект «Образ будущего» удачный. Поступают вопросы от общественности, от граждан, муниципалитетов. Нам остается только принимать заявки, – заявил Алексей Гордеев. – Одна из проблем, решение которой стоит перед нами, – недостаточный диалог между властью и обществом. Благодаря проекту жители чувствуют, что они востребованы. Подобные инициативы соединяют людей.

Алексей Гордеев добавил, что уделять внимание необходимо небольшим проектам, до которых у властей «руки не доходят». Только сами жители знают, какой инфраструктурный объект им необходим – сквер в их поселении, спортивная площадка или же детская зона. Объекты, построенные с участием жителей, как правило, востребованы. Проекты, которые требуют серьезных финансовых вложений, к примеру, дороги, по словам Алексея Гордеева, власти сделают самостоятельно за бюджетный счет. Поэтому «Образ будущего» не должен подменять функции государства.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, сегодня для жителей Воронежской области создаются условия для активного участия в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. И очень важно продолжать это сотрудничество для решения локальных вопросов.

- Фактически это только старт. Программа направлена на развитие и поддержку проектов, она даёт синергетический эффект, но самое главное – она не просто повышает уровень комфорта жизни населения, но фактически меняет образ жизни наиболее активной её части, позволяя менять среду вокруг себя, - поделился председатель экспертного совета организации, депутат областной думы, член фракции «Единая Россия» Артём Зубков.

Проекты отбирали по конкурсу, который проходил в четыре этапа. Директор Центра Вячеслав Шамарин рассказал, что среди них много детских площадок, водонапорных башен (26 – воду получили почти 15 тыс. человек), 18 проектов – по освещению (11 из них уже завершены).

– Есть уникальные направления, связанные с поддержкой добровольной пожарной дружины, с подведением высокоскоростного интернета, поддержкой спортивных клубов и секций, – рассказал Шамарин. – Пока мы реализовали только одну пятую часть инициатив, но уже получили обратную связь от населения. Люди довольны.

К примеру, 28 августа в Новой Усмани открыли спортивную площадку. На празднике побывали около 200 местных жителей. Непосредственно в подготовке участвовали 80.

Шамарин добавил, что в «Образе будущего» активное участие принимают представители ТОСов. Благодаря тому, что подключаются целые сообщества, удается реализовать и масштабные акции – к примеру, «Чистый Дон».

Артем Зубков пояснил, что за последние семь лет в рамках инициативного бюджетирования при участии ТОСов реализуются инфраструктурные проекты. Теперь же к этому направлению присоединился и «Образ будущего». Зубков предложил в том числе заниматься и эксплуатацией этой инфраструктуры.

– Необходимо «наполнить объекты жизнью». К примеру, распланировать на год вперед мероприятия для ДК или спортивных площадок. Проводить мастер-классы, приглашать гостей, – пояснил Артем Зубков. - Вообще, проект является большой площадкой для реализации малых дел, которые можно разделить на три основных направления: культура, образование, спорт, - резюмировал он.

Алексей Гордеев отметил, что эту идею необходимо обсудить с профильными чиновниками.

– Есть смысл по итогам года провести совещания с участием представителей всех заинтересованных отраслей, департаментов. Чтобы они уделили внимание этой точечной инфраструктуре, – отметил Гордеев.

Участники совещания также отметили необходимость уделить особое внимание нескольким направлениям. К примеру, благоустройству погостов или же решению вопроса с контейнерными площадками.