Под Воронежем молодой человек зарезал женщину и вложил нож в руку ее спящего мужа

Сотрудница Следственного комитета работает на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В ночь с 27 на 28 мая 2021 года пьяный 25-летний житель Рамонского района пришел к одному из домов на улице БСХК села Березово. Там он увидел спящим на веранде 38-летнего мужчину, брата которого он ненавидел. В разгоряченной алкоголем голове молодого человека возник дьявольский план. Он захотел зарезать спящего, чтобы заставить страдать его брата. Для этого пошел к себе домой, взял кухонный нож и вернулся.

Но жизнь внесла коррективы в преступный план. На улице у дома «мститель» встретил 35-летнюю сожительницу брата его недруга. Он несколько раз ударил ее ножом в шею. А когда женщина умерла, вложил орудие убийства в руку ее спящего мужа. Потом убежал и постарался спрятать одежду и уничтожить иные следы преступления. Теперь он стремился посадить в тюрьму брата своего обидчика.

Однако ничего у кровавого «мстителя» не получилось. Вскоре его задержали.

- На следствии мужчина признал свою вину, подтвердив свои показания в ходе проверки на месте преступления. Его арестовали. Вина в убийстве 25-летнего жителя Рамонского района также подтверждается показаниями свидетелей и результатами проведенных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). Его направили в суд, – сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.