В Воронежской области 1 сентября первый раз пойдут в школу 25 тысяч детей

Родителям первоклассников нужно не упускать детей из виду: лето кончилось, а дороги сейчас везде опасны. Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа на оперативном совещании в региональном правительстве о подготовке к Дню знаний рассказала и.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Наталья Салогубова.

По ее данным, в 2021 году в школы Воронежской области придут 25 тысяч первоклассников. Всего же за последние два года число учеников выросло на 5,2 процента.

Наталья Салогубова рассказал, что ожидается поставка в Воронежскую область 138 автобусов за счет федерального бюджета. Это позволит увеличить охват школ региона этим видом транспорта. Пока же ребят будут возить на автобусах в 371 учебное заведение.

В День знаний около 2 тысяч полицейских, а также 228 представителей частных охранных организаций будут обеспечивать безопасность. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин. Накануне 1 сентября школы обследуют с использованием технических средств и служебных собак.

Особое внимание уделят обеспечению безопасности дорог у школ. Дело в том, что в 2021 году выросло число ДТП с участием несовершеннолетних на 4%, также на 5,5% увеличилось количество детей, получивших в них травмы. После каникул многие ребята отвыкли от интенсивного городского движения, и необходимо не допустить трагедий на дорогах.