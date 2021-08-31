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Происшествия31 августа 2021 16:01

Под Воронежем двое мужчин обворовывали деревенские дома

Парни забирали металлические изделия, чтобы сдать их на лом
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мае 2021 года дежурную часть полиции в Рамонском районе завалили однотипными заявлениями: девять жителей села Староживотинное сообщили о хищении имущества.

Оперативники заподозрили в кражах двух мужчин - 26 и 34 лет - ранее судимых за аналогичные преступления. Когда их задержали, парни сознались, что с мая по июль систематически совершали кражи в Староживотинном - забирали металлические изделия и металлолом с приусадебных участков и надворных построек, а потом сдавали на пункт приема металла.

В настоящее время уже 11 уголовных дел по кражам объединены в одно производство. Устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.