Уроженка Воронежа стала чемпионкой Паралимпиады в смешанной эстафете

Дарья Пикалова добавит к коллекции своих наград самую важную - золото Паралимпиады. Фото: cspsk-vrn.ru

Уроженка Воронежа Дарья Пикалова, выступающая в категории спортсменов с нарушением зрения, завершила свои выступления на Паралимпиаде, завоевав еще две медали. И одна из них золотая!

Дарье наконец-то покорилось звание паралимпийской чемпионки в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. В компании Ильнура Гарипова, Анны Крившиной и Владимира Сотникова она опередила всех, показав результат 3 минуты 53,79 секунды. Ставшие вторыми бразильцы отстали намного. Их итоговое время - 3.54,95. Серебро они выцарапали в острой конкуренции с украинцами. Результат спортсменов из Незалежной - 3.55,15.

А еще Дарья Пикалова взяла серебро на 100-метровке вольным стилем. Она до последнего билась за золото с бразильянкой, но все же уступила спортсменке из Латинской Америки всего 0,12 секунды. Результат Дарьи – 59,13 секунды.

Ранее уроженка Воронежа на Паралимпиаде в Токио завоевала «бронзу» на 100 м баттерфляем и «серебро» на 100-метровке на спине. Таким образом, в активе Дарьи уже четыре медали Игр в японской столице. Напомним, на Паралимпиаде в Лондоне 2012 года Дарья, выступавшая еще под девичьей фамилией Стукалова завоевала серебро и три бронзы. Также она - многократная чемпионка мира и Европы.

Радость Дарьи еще полнее, учитывая то, с какими проблемами она столкнулась при подготовке к Паралимпиаде в Токио. Всего за месяц до главных соревнований четырехлетия она переболела «ковидом», вызвавшего проблемы с дыханием. К счастью, с ними удалось справиться.

Дарья Стукалова долгое время представляла на крупных соревнованиях Воронежскую область. Но после замужества сменила не только фамилию, но и регион, за который выступает. Теперь Дарья представляет Московскую область. Там и с финансированием получше, и со свободными водяными дорожками для тренировок (в Воронеже с ними у спортсменки были проблемы).