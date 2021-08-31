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Происшествия31 августа 2021 15:06

Под Воронежем малолетний угонщик-рецидивист уехал на чужой незапертой "шестерке", но увидев патруль, сбежал

Парня быстро поймали
Ярослав ИВАНОВ
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Житель Каменки утром не обнаружил под окнами свой ВАЗ-2106. Полицейские быстро нашли машину на соседней улице. Выяснилось, что ночью 25 августа прохожий, заметив, что дверца припаркованной «шестерки» не заперта, запустил двигатель, соединив провода зажигания, и уехал. А потом увидел патрульный автомобиль полиции, испугался, бросил машину и скрылся.

17-летнего угонщика задержали, в полиции ранее судимый парень признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, не осознавал, что совершил преступление.

За угон ему светит до пяти лет заключения.