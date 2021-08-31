Прямые перелеты из Воронежа в Краснодар и Ростов продлили на зиму

В Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные воды можно будет летать напрямую из Воронежа и зимой. Об этом 31 августа сообщили в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

- Авиакомпании формируют расписание на осенне-зимний период, и в аэропорт начали поступать заявки на выполнение полетов из Воронежа. Зимняя сетка начнёт действовать в последнее воскресенье октября, - напомнили в аэропорту.

Так, авиакомпания «Азимут» продолжит выполнение регулярных рейсов через Воронеж с 31 октября по 24 марта 2022 года по маршрутам:

- Краснодар – Воронеж – Краснодар;

- Минеральные Воды - Ростов-на-Дону - Воронеж;

- Воронеж - Ростов-на-Дону – Минеральные Воды

Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet -100 с компоновкой салона на 100 пассажирских кресел.