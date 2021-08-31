"Дивноленд" откроется под Воронежем в сентябре

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В сентябре в заповеднике «Дивногорье» откроется «Дивноленд». Объект организуют по принципу edutainment – совмещающего развлечение с образованием. Интерактивный «детский музей» предстанет в виде площадки с крепостью, внутри и рядом с которой будут созданы отдельные элементы, помогающие ближе познакомиться с природными и археологическими богатствами Дивногорья. На территории «Дивноленда» уже возвели башню и «осадные конструкции».

- В саму крепость будет встроена витрина с репликами археологических находок - предметов салтово-маяцкой культуры. Привычная песочница превратится в маленький «раскоп» с кусочками керамики и формочками-реконструкциями. На ветвях разместятся макеты птиц, которых можно встретить на территории заповедника, под ногами - крупномасштабные модели окаменелостей - обитателей древнего мелового моря. Можно узнать свой рост и соотнести его с высотой различных разновидностей лошадей, тайна которых связана с местом их гибели – на памятнике археологии «Дивногорье 9», - сообщили подробности проекта в музее-заповеднике. - Использование игровых технологий для обучения в комплексе с музейными элементами является актуальным и действенным методом работы с новой информацией, особенно для детей-дошкольников. Технологии и инструменты, которые есть в запасе у художников-конструкторов, позволяют посмотреть на памятники истории и природы другими глазами.

Детскую площадку строят на средства гранта, который заповедник выиграл в конкурсе «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ».