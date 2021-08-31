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Общество31 августа 2021 13:52

Под Воронежем водителю сломавшейся машины полицейские помогли купить бензонасос

Никто из автомобилистов не остановился, чтобы помочь
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

30 августа водителя сломавшейся машины выручили автоинспекторы. В Верхней Хаве патрульные ДПС заметили «Волгу» с открытым капотом и подошли поинтересоваться,что случилось. 62-летний мужчина рассказал полицейским, что автомобиль сломался в пути, он длительное время не может установить причину, и никто из проезжающих мимо автомобилистов не предложил помощи.

Полицейские объехали ближайшие автосервисы, но свободных помещений, чтобы отбуксировать автомобиль для диагностики и ремонта, в них не оказалось. Сотрудники ГИБДД начали искать механиков среди своих знакомых. Спустя несколько часов общими усилиями выяснили причину поломки - вышел из строя бензонасос. Госавтоинспекторы отвезли водителя в ближайший магазин автозапчастей, а потом помогли устранить неисправность.