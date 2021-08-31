В День города в 2021 году в Воронеже не будут устраивать праздничные мероприятия на проспекте Революции

Адмиралтейская площадь из программы мероприятий и вовсе будет исключена Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Администрации Воронежа официально разрешили готовиться к празднованию Дня города с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующее решение принято на очередном заседании оперштаба по противодействию коронавирусу. В 2021 году праздник будут отмечать 12 сентября.

Вместе с тем, как сообщили 31 августа в пресс-службе мэрии, Адмиралтейская площадь из программы мероприятий точно будет исключена, там не будут организовывать никакие активности. Движение транспорта по проспекту Революции по традиции перекроют, но там тоже не будут проводить праздничные мероприятия, главная улица города будет в этот день просто пешеходной зоной.

Подготовка продолжится в штатном режиме, а программа празднования и сопутствующая информация о перекрытиях дорог и маршрута движения общественного транспорта появится позднее.

Ранее стало известно, что подмосковная компания должна устроить 14-минутный салют из 2,3 тысячи залпов. В небе планируют показать цветы (хризантемы, пионы), деревья (ивы и пальмы) и короны.