Более 400 воронежцев сходили на бесплатные экскурсии в рамках Всероссийского флешмоба

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 августа Воронеж присоединился к «Экскурсионному флешмобу». В рамках Всероссийской туристической акции прошло 26 бесплатных экскурсий – по театру драмы, научному центру, океанариуму, зоопарку, заповеднику, Большой экологической тропе, литературному музею имени Никитина, замку Ольденбургских, музею игрушек «Хелен и Тэдди», клубу верховой езды, музею кондитерской фабрики, военно-историческому музею «Донской рубеж», музею народного творчества «Мастера», а также от экскурсоводов воронежских туристических компаний и известных краеведов.

Бесплатные экскурсии в рамках флешмоба посетили более 400 воронежцев, сообщил Туристско-информационный центр Воронежа.