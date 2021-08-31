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Общество31 августа 2021 12:36

Воронежцев предупредили об опасном молоке

Не стоит покупать продукцию брянского ООО «Пищекомбинат»
Олег КУЗНЕЦОВ
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Подозрительное молоко лучше не пить.

Подозрительное молоко лучше не пить.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Роспотребнадзора предупредили воронежцев о молоке, которое ни в коем случае нельзя покупать, если вдруг оно появится в каком-либо магазине. Речь идет о продукции ООО «Пищекомбинат».

Дело в том, что по заявленному на упаковке адресу: город Брянск, улица Институтская, 15 располагается трехэтажное здание с магазинами и офисами различных организаций и индивидуальных предпринимателей. Но никакого молочного производства там нет.

Властные органы предупредили о недопущении допуска этого предприятия на конкурсы, связанные с закупкой пищевых продуктов в лечебные, социальные и детские образовательные учреждения области. Жителей Воронежской области, обнаруживших молоко этой марки, призывают не только его не покупать но и сообщить о том, в какой торговой точке его увидели, в адрес регионального управления Роспотребнадзора по электронной почте, либо обычной по адресу: Воронеж, ул. Космонавтов, 21а.