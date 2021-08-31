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Общество31 августа 2021 12:30

Воронежцам расскажут, кто посоветовал Петру I наносить для защиты на монеты специальные насечки

Открывается выставка "из жизни денег"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 сентября в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Время и деньги». Проект посвящен развитию способов защиты, транспортировки и пересчета денег с древних времен и до современности.

- Посетители увидят фотографии необычных приспособлений для хранения и транспортировки денег, смогут проследить эволюцию счетно-денежной техники, узнают, кто посоветовал Петру I наносить для защиты на монеты специальные насечки, когда появились бумажные деньги и цветные банкноты, какие средства защиты от подделки применяют сейчас и многое другое из жизни денег, - сообщили организаторы.

Выставка продлится до 19 сентября.