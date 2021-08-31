Под Воронежем заправка незаконно присвоила себе 20 соток земли

Работники прокуратуры Семилукского района Воронежской области разоблачили незаконное увеличение площади земельного участка, расположенного на улице Транспортной города Семилуки. Он принадлежит автозаправочной станции.

В июле 2014 года представитель заправки подал заявление в филиал кадастровой палата об изменении площади земельного участка. На основании подготовленного кадастровым инженером межевого плана сотрудники Росреестра приняли решение об изменении его границ. В результате площадь участка была увеличена с 3200 м² до 5200 м².

Однако, по данным прокуратуры, какие-либо документов на земельный участок площадью 5200 м² на момент подготовки межевого плана у представителей автозаправки не было. В итоге решение стало грубым нарушением закона, которое принесло городскому бюджету Семилук ущерб не менее 12,9 миллионов рублей.

Материалы проверки прокуратуры передали в полицию в отдел по расследованию преступлений на территории Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).

Работники прокуратуры принимают меры по изъятию из незаконного владения земельного участка.