В Воронежской области трехлетний мальчик в детсаде лишился части пальца

Игра с велосипедом закончилась для малыша поездкой в больницу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 11 августа в детсаде села Александровка-Донская Павловского района случилось ЧП. Трехлетний мальчик во время прогулки вставил палец руки во вращавшееся заднее колесо велосипеда (на нем в это время ехал другой малыш). Ребенок получил травму ногтевой фаланги пальца правой руки. Мальчика отвезли в больницу. Травмированную часть пальца пришлось ампутировать.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «б» ч.2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

- Наши сотрудники провели осмотр места ЧП, допрашиваются свидетели, родители мальчика и сотрудники дошкольного учреждения, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Изучается необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. выполняются иные следственные и процессуальные действия. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям воспитателей и иных должностных лиц детсада.