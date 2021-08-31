В Воронежской области мужчина, ударивший гаишника отверткой в глаз, может сесть за это на всю жизнь

Дело об ударе отверткой гаишника будут рассматривать в Воронежском областном суде. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 40-летнего жителя Калачеевского района Воронежской области. Он будет отвечать перед судом за два преступления, подпадающих под статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа».

По данным следствия, 23 января 2021 года среди бела дня мужчина ехал за рулем, будучи пьяным, и попал в ДТП около дома № 129 по улице Степной села Заброды Калачеевского района. При оформлении административного протокола нарушитель повел себя, мягко говоря, неадекватно. В патрульном автомобиле ДПС он внезапно ударил в глаз отверткой, лежавшей в кармане куртки, 30-летнего гаишника и попытался сделать то же самое со вторым автоинспектором. Его скрутили и надели наручники.

Раненого инспектора ДПС отвезли в больницу. Он лечится уже больше полугода. Врачи определили, что здоровью полицейского причинен тяжкий вред - он получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга.

Агрессивный водитель арестован, вину в совершении преступлений он признал частично. Тем не менее ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело будут рассматривать в Воронежском областном суде.