На Левом берегу Воронежа обнаружили труп мужчины

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Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела 39-летнего мужчины на улице Переверткина,1/2. Очевидцы опубликовали снимки из жилого комплекса "Дельфин" в соцсетях.

- Труп лежит уже часа полтора, - написали вечером 30 августа в сообществе «Мой и твой Воронеж».

В полиции отметили, что устанавливают причину смерти мужчины.

- Сообщение об обнаружении тела мужчины 1982 года рождения поступило в полицию в 18.50. Не обнаружены видимые признаки насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена экспертиза, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.