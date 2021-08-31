В ТЦ в центре Воронежа в разгар эпидемии «ковида» не обеззараживали воздух

Аппаратов по обеззараживанию воздуха в ТЦ не было. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование в отношении грубого нарушения санитарных норма юридическим лицом ООО «ЭТЕЯ», расположенным по адресу: улица 20-летия Октября, дом № 90 (ТЦ «Солнечный рай»). Оказалось, что в помещениях общего пользования на первом, втором и третьем этажах торгового центра не было оборудования по обеззараживанию воздуха.

- Санитарные врачи составили административный протокол и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд. Должностное лицо ООО «ЭТЕЯ» признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на 25 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.