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Общество31 августа 2021 10:57

В ТЦ в центре Воронежа в разгар эпидемии «ковида» не обеззараживали воздух

За это одного из его сотрудников оштрафовали на 25 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
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Аппаратов по обеззараживанию воздуха в ТЦ не было.

Аппаратов по обеззараживанию воздуха в ТЦ не было.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование в отношении грубого нарушения санитарных норма юридическим лицом ООО «ЭТЕЯ», расположенным по адресу: улица 20-летия Октября, дом № 90 (ТЦ «Солнечный рай»). Оказалось, что в помещениях общего пользования на первом, втором и третьем этажах торгового центра не было оборудования по обеззараживанию воздуха.

- Санитарные врачи составили административный протокол и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд. Должностное лицо ООО «ЭТЕЯ» признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на 25 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.