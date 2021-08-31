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Происшествия31 августа 2021 10:43

В Воронеже три человека пострадали в аварии с Citroen C4 и Daewoo Nexia

Авария произошла на Беговой
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, случившейся 30 августа около 14.50 на Беговой - там столкнулись две легковушки.

40-летняя автомобилистка на «Ситроен С4», следовавшая по Солнечной со стороны 45 Стрелковой дивизии в сторону Хользунова, совершая поворот налево на Беговую, не пропустила «Дэу Нексия» под управлением 30-летнего водителя, и столкнулась с ней.

В больницу с травмами попали оба водителя и 48-летняя пассажирка «Дэу Нексия».

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 143 ДТП, в них покалечились 20 человек.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф