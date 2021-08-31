В Воронеже пройдет фестиваль уличного кино

11 и 12 сентября Воронеж присоединится к фестивалю уличного кино. В пространстве «Винзавод» воронежцы смогут увидеть три десятка короткометражек. Среди них - девять мини-фильмов конкурсной программы, 17 - из внеконкурсной программы, а также семь фильмов-победителей прошлых лет. В картинах этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник.

Воронежцы смогут оценить фильмы: «Варя» (режиссер Ника Горбушина), «Фокус-группа» (режиссер Алексей Карпов), «Чернильное море» (режиссер Иван Соснин), «Показалось» (режиссер Байбулат Батуллин), «Эксперт» (режиссер Галина Масленникова), «И привет» (режиссеры Наталия Мещанинова и Борис Хлебников), «Играй для каждого» (режиссер Иван Петухов), «Легкий способ бросить курить» (режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов), «Телохранитель» (режиссер Оксана Карас).

Напомним, победителя конкурсной программы выбирают зрители, он получит 1,5 млн рублей.