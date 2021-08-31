Воронежская компания задолжала 158 работникам 5,8 млн рублей зарплаты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники инспекции труда проверили на соблюдение трудового законодательства деятельность воронежской компании по изготовлению интерьеров для авиационной техники и выявили нарушения.

- В ходе проверки обнаружили, что у предприятия задолженность по заработной плате перед 158 работниками за июнь 2021 года. По предписанию гострудинспекции сотрудникам выплатили 5,8 млн рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.