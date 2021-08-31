В Воронеже ночью сгорела машина

Машину потушили через десять минут после звонка в МЧС, но от нее к тому времени уже практически ничего не осталось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 31 августа, около двух часов ночи на улице Дубровина Левобережного района случился пожар.

- В 2.05 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что горит автомобиль «Черри Амулет». На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью нашими сотрудниками. С огнем удалось справиться в 2.15. По оперативным данным пострадавших не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

В ту же ночь загорелся жилой дом в переулке Пушкина поселка Камерка – райцентра Каменского района.

- О пожаре сообщили в 3.37. На место возгорания также выезжали две машины с восемью сотрудниками МЧС. Горел дом 8х9 метров. Пожар потушили в 3.54. К тому моменту рухнула крыша, сгорела веранда. Пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Причины обоих огненных ЧП сейчас выясняют.