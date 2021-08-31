В Воронеже открывается выставка картин о войне

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 сентября в столице Черноземья откроется выставка «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны глазами художников». Проект представит в музее-диораме три десятка работ из фондов краеведческого музея. Живопись и графика созданы в 1940-1970-е годы художниками, чья жизнь и творчество тесно связаны с Воронежем и Воронежским краем.

- Среди них как известные в СССР и России мастера - Владимир Богаткин, Владимир Демидов, Василий Криворучко, так и малоизвестные за пределами Центрального Черноземья художники. Однако всех их объединяло стремление выразить художественными средствами подвиг и трагедию народов СССР в борьбе за существование перед лицом фашистской агрессии, - отметили организаторы. - Все произведения отражают состояние Воронежской области в годы Великой Отечественной войны: альбом иллюстраций Богаткина показывает разрушенный до основания город. Картины Демидова дополняют вид установившейся в ходе фашисткой оккупации разрухи региона. На картине Криворучко «Здесь прошла война» - ставшая для города символом военной эпохи Ротонда. Рисунки Легени, Розенберга и Жданова наглядно демонстрируют ситуацию на передовой на юге региона зимой 1942-1943 годов, показывая тяжелые бои за освобождение Воронежской области.

Выставку можно будет посетить до 31 октября.